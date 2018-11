El diputado de Ciudadanos por Valencia Toni Cantó advierte de que la situación de Cataluña se encuentra en "un punto muerto muy peligroso", que es el de la radicalización de la calle y saltarse la ley, y cree necesario intervenir para que los espacios públicos "sean neutrales y no de parte".

En una entrevista con la Agencia EFE, Cantó se muestra preocupado por que el PSOE no sea capaz de decir que no indultará los políticos catalanes presos en caso de que sean condenados, y afirma que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, no tendría problema en decir que no los indultará nunca.