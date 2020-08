Carlos Carrizosa (Barcelona, 1964), veterano del partido y uno de los pocos supervivientes del Ciudadanos fundacional, ha sido el elegido por la líder de la formación, Inés Arrimadas, para revertir las encuestas y recuperar a los votantes que hace tres años les convirtieron en primera fuerza en Cataluña.

Carrizosa, mano derecha de Arrimadas en el Parlament en los peores momentos del otoño caliente de 2017, sustituirá a la proclamada hace un año ya como candidata, Lorena Roldán, quien en su día fuera una apuesta personal de Albert Rivera.

Desde hace unos meses, Carrizosa está más presente que su compañera de filas en los medios de comunicación y especialmente desde la explosión de la COVID-19, enfermedad que le llevó a estar ingresado, aunque ahora se encuentra totalmente recuperado.

Durante el estado de alarma sorprendió de hecho en varias ocasiones tendiendo la mano con un tono más templado de lo habitual al Govern de Quim Torra, una moderación del discurso motivada, explicó, por la necesaria cooperación en tiempos de pandemia que también llevó a cabo Arrimadas a nivel nacional con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Con ese tono dialogante ha venido insistiendo Carrizosa en el último mes sobre la oportunidad que representaría para Cataluña una alianza electoral constitucionalista entre Cs, PSC y PPC, aunque los socialistas no han cogido el guante.

Con todo, el histórico de la formación tiene un perfil más duro que Roldán, aunque también más elocuente y campechano.

Sus tablas en la tierra hostil de la mayoría independentista del Parlament, donde tiene ya dilatada experiencia como portavoz y presidente de grupo, le hacen desenvolverse con mucha mano izquierda dentro y fuera del pleno.

Aún así, no evita el enfrentamiento y el debate agrio y directo, tanto con Torra como con el presidente del Parlament, Roger Torrent, siendo el diputado que más veces ha levantado la mano para pedir "cuestiones de orden", como que se retiren los lazos amarillos de las bancadas del Govern, que no se vulnere el reglamento del Parlament o que no se presione a su funcionarios para que publiquen resoluciones inconstitucionales.

Característico de sus intervenciones es también su tic de ponerse y quitarse las gafas reiteradamente.

Aunque se estrenó en 2012 en la cámara catalana, ganó visibilidad con la marcha de Rivera del Parlament y estuvo al frente de Cs de la mano de su hoy jefa Inés Arrimadas en momentos tan complicados como en los plenos del 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando la oposición tuvo que levantarse e irse del hemiciclo.

Desde el 1 de octubre, y ante la situación de tensión en Cataluña, lleva escolta, como varios de sus compañeros de formación.

Carrizosa, separado y padre de tres hijos, es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, donde ejerció como abogado cerca de dos décadas antes de su salto definitivo a la política, arena en la que no tenía padrinos.

Aficionado a la paleontología, es un gran lector, especialmente de los clásicos grecolatinos, aunque también lee cómics, una afición que conserva desde la infancia.

En un comunicado emitido a última hora de este miércoles, Cs explicaba que ha querido que su cabeza de lista tenga "exclusivamente cargo público en Cataluña para que no pueda ser identificado como un candidato de siglas y difumine cualquier idea de partidismo, facilitando así una futura coalición constitucionalista".

Las encuestas, sin embargo, no son ahora muy favorables para Ciudadanos, que en 2017 consiguió ser la principal fuerza política en el Parlament y principal azote del independentismo.

Al igual que la propia Arrimadas, Carrizosa ha protagonizado rifirrafes históricos en el Parlament contra los miembros del Govern mostrando carteles de rechazo al secesionismo.

Se da la circunstancia de que Roldán (Tarragona, 1981) fue en julio de 2019 la primera cabeza de lista ya elegida y proclamada cuando no se tenía idea de cuándo podrían tener lugar las elecciones catalanas, un cargo "virtual" en el que ha permanecido algo más de un año.

Roldán seguirá desempeñando la portavocía de Ciudadanos en la Cámara Alta y la portavocía nacional adjunta del Comité Ejecutivo de Cs.

Por Lara Malvesí