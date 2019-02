La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, cree que aquellos que "quieran un mundo en el que no haya empresas no pueden gobernar" el Ayuntamiento de capital y advierte a Izquierda Unida de que no va a aceptar el "reto" de paralizar la Operación Chamartín como condición para integrarse en una candidatura unitaria que aglutine los partidos de izquierda.

En una entrevista con EFE, Carmena asegura que es "tremendo que de nuevo la izquierda no quiera más que la paralización" y que se "rompa" con algo de lo que ella está "súper orgullosa", que es haber conseguido desatascar Madrid Nuevo Norte (el nuevo proyecto pactado por el Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Fomento y la promotora Distrito Castellana Norte para el desarrollo urbanístico del entorno de la estación de Chamartín).