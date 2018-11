La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado hoy que la crisis abierta en Podemos no tiene nada que ver con ella y ha explicado que no ha hablado con Pablo Iglesias tras la suspensión de seis de sus ediles porque no tiene "vinculación específica con él" ni tampoco con su partido.

La exjueza no se plantea hablar con el secretario general de la formación morada: "No sé cómo deciros, no tengo una vinculación específica con él, ni necesidad de tener una conversación; creo que esto es un problema que surge en el partido de Podemos; yo no tengo nada que ver", ha dicho a los periodistas al término de un acto de la Policía Municipal, celebrado en la Caja Mágica de Madrid.