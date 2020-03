El líder del PP, Pablo Casado, ha advertido al Gobierno de que su partido no apoyará los dos últimos reales decretos ley aprobados sobre el mantenimiento del empleo y el cese de actividades no esenciales si no se modifican y ha reprochado al Ejecutivo sus "mentiras" a este respecto.

En una rueda de prensa telemática, tras la entrada en vigor este lunes de la paralización decretara por el Gobierno de las actividades no esenciales ante la epidemia del coronavirus, ha dicho que, si el Gobierno plantea "decretos sin anunciar como un trágala", el PP no podrá seguir "remando en la misma dirección hacia una cascada".