El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que la 'operación Kitchen' "por ahora no le preocupa" porque el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez "no está afiliado al PP" aunque advierte de que "no va a pasar ni una" y de que "quien la haga la va a pagar".

En una entrevista en la Cadena COPE, Casado ha dejado claro que si se demuestran las informaciones sobre el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas "tomará todas las medidas" que los estatutos del partido contemplan".