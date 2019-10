El presidente del PP, Pablo Casado (c), acompañado por la portavoz parlamentaria del partido, Cayetana Álvarez de Toledo, y el presidente del PPC, Alejandro Fernández (i). EFE/Quique García

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no abandere el "apaciguamiento" en Cataluña sino la "firmeza democrática" y ha considerado que en estos momentos no cabe ninguna "apelación a la negociación sino a la ley y al orden".

"La violencia nunca puede ser una parte de la negociación y mucho menos el incumplimiento de la ley. Ahora no cabe apelación al diálogo sino a la concordia. No cabe apelación a la negociación sino a la ley y al orden, y el Gobierno no debe abanderar el apaciguamiento sino la firmeza democrática con todos los instrumentos que la ley pone a su disposición", ha dicho Casado en declaraciones a la prensa frente a la Jefatura Superior de Policía en Barcelona.