El líder del PP, Pablo Casado, ha reclamado este miércoles que las banderas ondeen a medida asta mientras dure la pandemia por las víctimas del coronavirus y que una vez que termine se celebre un funeral de Estado y se haga un monumento en su honor en el centro de Madrid.

En su intervención en el debate de la autorización de la prórroga para el estado de alarma, ha reprochado que España "está de duelo y de luto" y el Gobierno "no esta respondiendo a la altura de los esfuerzos" que está realizando la población ante la crisis del coronavirus, pese a lo que apoyará la prórroga del estado de alarma.

También ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que ha dicho que su intervención lo ha dejado "más preocupado" porque el país "necesita soluciones, no promesas" y "certezas, no soflamas" y le ha acusado de "negligencia grave" al no tomar medidas antes, la semana del 8 de marzo que fue "clave".

Pese a todas las críticas, y en un tono más duro contra el presidente que en el pleno anterior, Casado ha concluido que "sigue contando" con el apoyo del PP y, desde hoy, tiene quince días más para combatir la pandemia, pero debe hacerlo "con urgencia y eficacia" y "no defraudar una vez más a los españoles".

"Nuestro país no está para más mítines, ni para manuales de resistencia ni de autoayuda", ha espetado a Sánchez, antes de advertirle de que "esto no va bien".

Ha destacado que a Sánchez se la han concedido más poder que a ningún otro presidente, con las competencias de un estado de alarma que "ya es más un estado de excepción encubierto" y, de hecho, ya ha "excedido con creces su alcance constitucional" porque afecta a los derechos fundamentales de los españoles.

De esta manera ha justificado Casado que su partido no haya presentado enmiendas a esta prórroga del estado de alarma, que ya ve superado.

También ha recriminado a Sánchez la falta de medios para combatir la pandemia porque "cada hora de retraso son enfermos sin respiradores y médicos expuestos al contagio", y ha concluido al respecto que "honestamente, esto ya es imperdonable".

El líder popular ha reclamado a Sánchez que aproveche su intervención de esta noche en el pleno para "desautorizar" a sus socios de Gobierno, Unidas Podemos, por "promover" caceroladas contra el jefe del Estado, además de reclamar que no "aproveche" el estado de alarma para "resarcir" a este partido y a los demás que apoyaron su investidura.

En este sentido, ha lamentado que Sánchez no haya explicado por qué el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, se incorpora al CNI, en virtud de uno de los decretos leyes validados este miércoles y "por qué se ha dictado la orden de recuperar los indultos" en esta etapa de lucha contra la pandemia.

Casado ha considerado que su partido sí se está comportando con sentido de Estado y él es el jefe de la oposición que Sánchez "no fue" ante la crisis del ébola.

Entonces los socialistas "organizaron 25 manifestaciones llamándonos asesinos por sacrificar al perro de la única contagiada en nuestro país, que afortunadamente se acabó curando", ha criticado el líder del PP.

"Nosotros no vamos a amenazar ni a escrachear sus hogares, como me pasó en 2012 con una bebé recién nacida en casa, ni vamos a cercar las sedes de su partido. Pero lo que sí tenemos que hacer es pedirle cuentas de lo que está haciendo o no haciendo", ha asegurado Casado.

Así, ha pedido al Gobierno que "no ofenda a los que están en el frente de esta batalla" al anunciar hoy, 10 días después de reconocer la alerta sanitaria, la compra de material que llegará entre abril y junio a los hospitales porque "¿cuántas muertes y contagios habrá hasta entonces?".

Por este motivo ha reclamado que se garantice la llegada de material de protección e intervención "de inmediato".