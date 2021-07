El presidente del PP, Pablo Casado, ha censurado este martes que la Ley de Seguridad Nacional contemple la expropiación de bienes "si lo decide el Gobierno" y ha asegurado que "es lo que Podemos lleva en su programa electoral".

"No me parece muy acertado que aún no tengamos una ley de pandemias, todavía a las puertas de una quinta ola las autonomías no saben cómo pueden restringir los movimientos o como pueden confinar a los contagiados, y sin embargo nos precipitemos a un ley de seguridad nacional que lo que pide es hacer casi servicio casi obligatorio a la comunidad y encima con la posibilidad de que el Estado expropie", ha afirmado Casado.