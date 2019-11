El líder del PP, Pablo Casado, ha salido del debate electoral a cinco "satisfecho" por su intervención, pero también "con preocupación" por no saber si el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "volverá a pactar" con los independentistas catalanes después de las elecciones del 10N.

En declaraciones tras el debate televisivo, ha reprochado que Sánchez "no ha aclarado" esta cuestión, sobre la que le ha preguntado en varias ocasiones, y ha advertido de que si no cierra la puerta a estos posibles pactos "no está a la altura de lo que se espera de un presidente del Gobierno".