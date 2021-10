El líder del PP, Pablo Casado, considera que el congreso del partido en Madrid no se convoca aún, como pide la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, porque se están celebrando congresos provinciales, y añade que "a la gente no le importan las cuestiones internas de los partidos", en los que no se debe perder el tiempo "mirándonos al ombligo".

En una entrevista con el diario digital "El Confidencial", publicada este domingo, y a una pregunta sobre la tensión entre Génova y Sol por la petición de Ayuso, Casado responde que a dicho congreso podrá presentarse "quien quiera" y que quien gane tendrá su apoyo, pero reitera que "ahora estamos con los otros congresos que tienen más de una provincia" y que él no opina sobre "eso".