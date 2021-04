El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que es "inaceptable" que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, llame "organización criminal" al principal partido de la oposición y ha acusado a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, de llamarles "nazis".

"No se puede tolerar, y lo digo sin ánimo de seguir en esta estrategia de confrontación y de polarizar que pretenden (...) En Europa no entienden que una ministra llame nazi al PP (...) No lo vamos a tolerar, y Europa no lo va a tolerar”, ha asegurado Casado durante la clausura de una jornada sobre los fondos europeos en Madrid.