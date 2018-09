El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado que ya no ve margen para seguir negociando con Cataluña: "Me temo que no, creo que ya no hay margen", ha subrayado al insistir en pedir la aplicación del 155.

A su juicio, "no hay nada" que se pueda conceder a Cataluña en materia de competencias porque el pacto fiscal, en su opinión, es imposible ya que "rompería" la caja común y además "ya no hay capacidad para negociar con alguien que lo que quiere es la destrucción del Estado".