El ministro de Universidades, Manuel Castells, considera que "si Cataluña no se estabiliza, España nunca lo hará" y añade que el "conflicto político" se arregla con diálogo y negociación; "no hay otra" y "sólo se podría estabilizar a partir de los líderes que están en prisión o exiliados".

En una entrevista que publica este sábado El País en su página web y a la pregunta si una revisión de la Constitución podría poner fin a ese conflicto, Castells insiste en que para negociar "hacen falta dos, y una parte del independentismo catalán o no quiere negociar o quiere empezar por la autodeterminación. Y no se empieza a hablar por lo más complicado y con lo que ahora el Gobierno no puede estar de acuerdo".