La consellera de Salut, Alba Vergés, ha rechazado este martes declarar el estado de alarma en Cataluña o en una parte del territorio, tal como ha ofrecido el Gobierno a las comunidades autónomas, al considerar que no es "imprescindible" ni tampoco "necesario".

"No pedimos un cierre. No es una herramienta imprescindible", ha señalado en rueda de prensa, en la que ha enfatizado que, de momento, la Generalitat no lo ve "en absoluto necesario".