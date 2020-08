La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha restado importancia a las críticas del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, sobre su "falta de liderazgo" a cuenta de la vuelta a las aulas y ha asegurado: "No le pregunté porque no me consta".

Celaá respondía así al ser preguntada en la SER por esa cuestión, que según explicaron este martes fuentes de Unidas Podemos marca un "nuevo desencuentro" entre el PSOE y sus socios por la "vuelta segura" a los centros educativos.