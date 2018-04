La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha ratificado hoy "punto por punto" en sus declaraciones sobre el máster y ha asegurado que no va a dimitir de su cargo porque no ve razón para ello, no ha cometido ninguna ilegalidad ni ha mentido "absolutamente en nada".

Cifuentes ha sido tajante al negar esa posibilidad en una comparecencia ante los periodistas poco antes de inicio de la Convención Nacional que el PP va a celebrar en Sevilla durante el fin de semana.