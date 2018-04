La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado hoy que no se ha planteado jamás dimitir de su cargo por las supuestas irregularidades de su máster y ha subrayado que "en todo momento" ha sentido el apoyo de su partido.

"No me he planteado jamás dimitir, ¿por qué voy a dimitir si he actuado de manera correcta?", ha dicho en una rueda de prensa celebrada en la Asamblea de Madrid tras su comparecencia en un pleno extraordinario para explicar las presuntas irregularidades de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos.