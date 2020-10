El falso cura que asaltó la casa de Luis Bárcenas en 2013 está citado este viernes a declarar en la Audiencia Nacional como posible cómplice en delitos de cohecho y malversación en el caso Kitchen, donde se investiga una supuesta operación de espionaje al extesorero del PP pagada con fondos reservados.

El magistrado instructor de esta causa, Manuel García Castellón, ha emplazado a Enrique O. a partir de las 10:00 horas, si bien antes será sometido a un informe forense que determine si está en condición de declarar, informan fuentes jurídicas.

Está condenado en firme a 22 años de prisión por retener en 2013 a la familia de Bárcenas, atarles las manos con bridas y amenazarles para que entregaran todos los "pendrives" y la información relativa al proceso del extesorero para "acabar con el Gobierno de la nación".

Para entrar al domicilio, se hizo pasar por un sacerdote que venía de parte del Obispado para hablar sobre la libertad de Bárcenas -en ese momento en prisión preventiva-; a los veinte minutos, dijo "¡Se acabó el teatro!", sacó un revólver y encañonó a la mujer del extesorero, a su hijo y a la empleada doméstica, según declaró probado el tribunal.

El juez trata de averiguar si el falso cura formaba parte del operativo de Kitchen, lo que le llevó en enero de 2019 a pedir información sobre la relación de visitas y llamadas que recibió en la cárcel, y sobre la identidad de las personas que hubiesen efectuado algún ingreso en las cuentas de peculio, según consta en el sumario de la causa.

Es más, aquel episodio de 2013 fue objeto de algunos interrogatorios del juez García Castellón en el marco de la causa donde investiga el presunto espionaje a Bárcenas en busca de documentos supuestamente comprometedores para dirigentes del PP.

Uno de los imputados que fue preguntado por estos hechos fue el excomisario Enrique García Castaño, quien se refirió al episodio como "una película de Alfredo Landa", algo "demencial", un "circo" y una "chapuza".

El juez le manifestó sus sospechas por aquel episodio, que coincidió en el tiempo con la presunta operación parapolicial de espionaje a Bárcenas, y provocó que "muchos policías" estuviesen en el domicilio de la familia "muchas horas".

García Castaño dijo que "las cosas no se hacen así" y aseguró que él "jamás haría una chapuza de ese tipo": "Si alguien ha hecho eso, no va conmigo, no tengo nada que ver, ni conozco nada de nada".