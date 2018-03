El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado que su grupo abandona la comisión sobre el futuro del modelo territorial al considerar que no solo no funciona sino que el PSOE está intentando construir un relato "partidista" y "sectario" al no aprobar que comparezcan Alfonso Guerra o José Bono.

Rivera lo ha comunicado durante su intervención en abierto en la reunión de su grupo parlamentario, advirtiendo a los socialistas que no estarán en una comisión donde lo que se pretende es "legitimar" la idea de "nación de naciones de Pedro Sánchez y otras "ocurrencias".