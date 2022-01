Ciudadanos afronta un año decisivo para su futuro, con elecciones autonómicas en Castilla y León y Andalucía, que condicionarán su supervivencia en las generales de 2023, un penúltimo tren al que se agarran en marcha pero convencidos de que en el peor de los escenarios su recorrido no se agota por completo.

Porque aunque no consiguieran mantenerse a flote ni en las elecciones de Castilla y León, el 13 de febrero, ni en las andaluzas, -aún por concretar la fecha- no significa que no puedan sacar la cabeza en el resto de convocatorias electorales del año que viene, explican a Efe fuentes de la dirección. Está claro, dicen, que un buen resultado "da la vuelta al marcador, pero uno malo no lo cierra del todo".