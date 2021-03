La portavoz adjunta de Cs, Melisa Rodríguez, ha avisado al secretario de Organización del PSOE socialista, José Luis Ábalos, que no van a entrar en su juego y no serán "el parapeto" para que los socialistas consigan un gobierno sin una "justificación evidente" de que la coalición no funciona.

De este modo, ha replicado a Ábalos después de animar a Cs a romper todos sus pactos de Gobierno con el PP, empezando por Castilla y León, donde este lunes se debate una moción de censura del PSOE contra el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, que, salvo sorpresas, no va a prosperar.