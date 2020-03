La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (c), la consejera madrileña de Cultura y Turismo, Marta Rivera (2d), la líder de Ciudadanos en Cataluña Lorena Roldán (i), y el diputado de Ciudadanos Edmundo Bal (2i), entre otros, en la manifestación por el Día de la Mujer, este domingo en Madrid. EFE/ Ballesteros

Los representantes políticos de Ciudadanos que han acudido a la marcha del 8 de marzo (8M) de Madrid han abandonado la manifestación por consejo de la Policía después de haber sido increpados por algunos manifestantes.

"En esta situación uno se siente sobrepasado porque esto no hace callo, yo ya sé que nos viene pasando y que nos pidieron que no viniésemos, a nosotros no nos van a echar de ningún lado: estas calles son de todos, esta causa es la nuestra, de todas las mujeres que estamos aquí", ha denunciado la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.