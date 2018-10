Ciudadanos no teme que VOX le pueda hacer ninguna competencia electoral, ni siquiera por la crisis de Cataluña, porque consideran que pelean en ligas completamente diferentes y una de ellas, que no es la del partido naranja, está anclada "en el viejo mundo".

El partido de Albert Rivera no pretende con esto minimizar la posible fortaleza que pueda tener VOX en las citas electorales que se avecinan, señalan a EFE fuentes de Cs, lo que pasa es que no lo ven como un adversario porque sus planteamientos no entran en competición.