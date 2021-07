La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamado este martes a la Generalitat que las medidas para frenar los contagios de covid-19 sean claras y ha criticado que las restricciones anunciadas ayer son un "toque de queda informal" que traslada la responsabilidad de vigilancia a los ayuntamientos.

"Pedimos a la Generalitat que haya claridad. No puede ser que si la Generalitat de momento ha descartado pedir el toque de queda, de alguna forma, haga un toque de queda informal y traspase la responsabilidad a los ayuntamientos, que no tenemos medios suficientes para llevar esto a la práctica", ha remarcado Colau en declaraciones a Catalunya Ràdio, que ha pedido al Govern saber "qué se puede hacer y qué no se puede hacer".