La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado hoy que no participará en la manifestación de la Diada del 11 de septiembre organizada por ANC y Òmnium porque no se siente "llamada a participar", ya que ve que es "independentista" y defiende "la vía unilateral", con la que ella no está de acuerdo.

Colau ha explicado que como alcaldesa participará en todos los actos oficiales que organizarán tanto el Ayuntamiento como la Generalitat, como la ofrenda al monumento de Rafael Casanova, y ha asegurado que desde el consistorio van "a colaborar en la parte de la movilización ciudadana para que se pueda celebrar con éxito".