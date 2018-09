La alcaldesa de Barcelona y coordinadora general de Catalunya en Comú, Ada Colau, acompañada de la portavoz en el congreso Lucia martín (c) y de la diputada Jessica Albiach (i), durante el consell nacional de la formación celebrado hoy en Barcelona para abordar los cambios en la dirección tras la marcha de Xavier Domènech. EFE

El nuevo portavoz de los comunes, Joan Mena, ha instado a "todas las fuerzas políticas democráticas" a exigir la libertad de los "presos políticos", en referencia a los líderes independentistas en prisión preventiva, porque ha defendido que "no han cometido ningún delito".

"Lo que tendríamos que estar exigiendo desde todas las fuerzas políticas democráticas es que no tiene que haber presos políticos en las cárceles. No puede ser que haya gente en prisión preventiva de forma injusta cuando no han cometido ningún delito", ha manifestado a los medios.