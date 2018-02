El considerado cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha asegurado en la comisión de investigación del Congreso sobre la financiación irregular del PP que "cuando todo esto acabe no tendrá ningún inconveniente en estar 28 horas diarias, me dan dos coca colas zero y estoy 28 horas".

Correa, que lleva casi un año en la prisión madrileña de Valdemoro tras ser condenado a 13 años de cárcel por el caso Fitur, ha alegado al inicio de su comparecencia por videoconfencia en la comisión que no quiere perjudicar su estrategia de defensa en los procedimientos judiciales que le afectan.