El cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, se ha negado hoy a declarar en el juicio que celebra la Audiencia Nacional por las adjudicaciones presuntamente irregulares de AENA a empresas de la trama a cambio de dinero y viajes, en el que se enfrenta a 10 años de prisión.

"He estado en todos los juicios y he declarado", ha señalado ante Correa, que ha optado esta vez por acogerse a su derecho de no declarar y no responder "absolutamente a nadie", ni siquiera a las preguntas de su letrado.