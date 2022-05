Podemos no va a enmendar la plana a Yolanda Díaz por no tener al tanto al espacio morado de los pasos que está dando en relación con el "proceso de escucha" que quiere abrir con la sociedad civil, entre ellos el haber registrado la marca 'Sumar' para organizarlo, pero no ocultan que les escuece que no comparta ninguna información con ellos.

Fuentes del partido así lo han reconocido a Efe nada más conocerse el registro de 'Sumar' como asociación, lo que puede ser el germen del nombre que surja de la planificación del proceso que Díaz quiere emprender después de las elecciones andaluzas del 19 de junio y con el fin de organizar un proyecto para las generales de 2023.