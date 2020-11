El jefe de la oposición en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha advertido este sábado al Gobierno de que Ciudadanos no votará a favor de los Presupuestos Generales del Estado si antes no "soluciona" la Ley Celaá y si no se compromete por escrito a no celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

En un "encuentro ciudadano" telemático con la jefa de filas de Cs en el Ayuntamiento de Barcelona, Luz Guilarte, Carrizosa ha apuntado que el Gobierno "tiene que respetar la soberanía nacional" y ha indicado que "el veto al castellano en todas las escuelas del Estado donde existe otra lengua cooficial no puede estar en la Ley Celaá".