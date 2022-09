Ciudadanos, en boca de su portavoz parlamentario, Edmundo Bal, ha reclamado al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que "no ceda al chantaje del Gobierno" después de que el magistrado amenazase con dimitir si no se renueva ya este órgano o se le devuelven las competencias.

Bal ha comparecido este jueves en rueda de prensa en la Cámara Baja, donde ha sostenido que el "quiz de la cuestión" no es "quien tiene la culpa de no alcanzar un acuerdo", sino que es necesaria una reforma del sistema de elección para que los doce vocales del turno judicial sean elegidos por sus pares y no por las Cortes.