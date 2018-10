Cs, PSC, comunes y PPC han reprochado hoy al conseller de Interior, Miquel Buch, su gestión "política" de los Mossos d'Esquadra y los "desastrosos" operativos policiales en las manifestaciones del 29 de septiembre y 1 de octubre, algo que él ha negado, si bien hecho "autocrítica" sobre la falta de recursos.

En la sesión de control al Govern en el Parlament, Buch ha recordado que comparecerá en la cámara catalana para dar más explicaciones, pero ha subrayado las reuniones mantenidas con el colectivo policial y los sindicatos para "avanzar en derechos que no tienen, han perdido o no se han cumplido", ya que "las herramientas y recursos de los Mossos no están a la altura de su profesionalidad y estamos trabajando a toda prisa para intentar reponerlos".