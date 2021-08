Asistentes a una concentración convocada por las asociaciones Acciones x la Democracia, Somos + Patria y Vida Madrid bajo el lema "No a la dictadura, no al comunismo, no a la represión y libertad para Cuba", este viernes en la Puerta del Sol de Madrid. EFE/Mariscal

