La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha acusado a JxCat y a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de dañar la convivencia con su estrategia de "confrontación", que dificulta los acuerdos y "hace un flaco servicio" a los ciudadanos afectados por la crisis de la COVID-19.

"La confrontación solo conduce al daño: no nos ayuda a prosperar, no nos ayuda a convivir y no nos ayuda a sacar adelante una sociedad que está mal", ha advertido en una entrevista con Efe.