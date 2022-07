La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado este miércoles que la decisión de no volver a la obligatoriedad de las mascarillas en interiores responde a las indicaciones de los expertos, y no a presiones de sectores económicos como el turístico porque, según la ministra, hay una mayor transmisión del coronavirus pero no mayor gravedad.

En una entrevista en Antena 3, Darias ha defendido que las decisiones con respecto al uso de la mascarilla son “adecuadas y recomendadas” por los expertos y ha señalado como el “elemento definitorio” que hay una mayor transmisión por los sublinajes Ba4 y Ba5.