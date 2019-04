La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha subrayado hoy que no se puede hacer pronunciamientos sobre posibles indultos a los líderes del "procés" hasta que no haya una sentencia condenatoria firme, porque "no se puede hacer justicia ficción"

Delgado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha reiterado la respuesta del Ejecutivo respecto a un hipotético indulto a los doce dirigentes soberanistas que están siendo juzgados en el Supremo.