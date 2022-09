La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha manifestado este viernes que la actual dirección del PP encabezada por Alberto Núñez Feijóo no ha cambiado ni de "proyecto" ni de "actitud" respecto a su antecesor, Pablo Casado.

"No me preocupaba demasiado el cambio de caras, que lo que me preocupaba era el proyecto político que iba a defender Feijóo", ha declarado Díaz en rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).