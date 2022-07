La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra del Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró hoy en Roma que en la presentación de su propuesta electoral "Sumar" el próximo viernes quiere que estén presentes "las gentes de todos los partidos y sobre todo la ciudadanía".

"No es verdad que yo he dicho que no estén todos los partidos. Hago un llamamiento para que estén todas sus gentes. He hablado de todos los partidos y están todos incluidos. Cabemos todos los que quiere un país mejor", explicó en una rueda de prensa con su homólogo italiano, Andrea Orlando, y el comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit.