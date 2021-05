8 may. 2021

8 may. 2021

El líder de Podemos, Pablo Iglesias (c), junto a los miembros de su equipo, Tania González (i), Carolina Bescansa (2ªi), Íñigo Errejón (d) y Juan Carlos Monedero (2ºd), durante el acto de clausura de la Asamblea Ciudadana en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. EFE/Chema Moya/Archivo

Madrid, 8 may (EFE)- A punto de cumplirse diez años de aquel 15 de mayo de 2011 en el que miles de "indignados" salieron a las calles y tomaron las plazas para expresar su hartazgo de la clase política y los poderes económicos, España no parece hoy la misma. Han cambiado muchas cosas, aunque aquella movilización no llegara a ser finalmente la revolución que muchos esperaban.

Fueron los jóvenes fundadores de Podemos quienes planearon hacer del 15M un espacio electoral con la potencia de la figura de Pablo Iglesias, ahora de retirada. Cogiendo el guante de quienes les invitaban a presentarse a las elecciones y al grito de "Sí se puede", se reivindicaron como herederos de ese movimiento que cuestionó los cimientos de la democracia, marcó historia y traspasó fronteras.