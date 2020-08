La exconsellera Dolors Bassa, que cumple la condena de 12 años de prisión que le impuso el Tribunal Supremo en el juicio del "procés" por el 1-O, se ha desmarcado de otros presos independentistas que han dicho que no aceptarían el indulto y sostiene que ella sí ve con buenos ojos esa opción: "Yo no quiero ser mártir, no soy (Nelson) Mandela".

Bassa se ha pronunciado así en una entrevista en Rac1, en la que se ha desmarcado de otros presos independentistas como los Jordis, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que han manifestado que no quieren el indulto y solo aceptarían la amnistía.