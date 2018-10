Dos de los tres presuntos yihadistas procesados en la Audiencia Nacional por los atentados del 17 de agosto de 2017 en Cataluña, Driss Oukabir y Mohammed Houli Chemlal, han negado hoy ante el juez que formaran parte de la célula que los perpetró y han alegado en un caso drogodependencia y en otro amenazas.

Hoy han comparecido los tres en la Audiencia Nacional por videoconferencia desde prisión para que se les notificara el auto de procesamiento y el único que no ha querido decir nada ha sido Said Ben Iazza, imputado no como integrante de la célula sino como colaborador, han informado a Efe fuentes jurídicas.