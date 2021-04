El diputado del PP José Ignacio Echániz ha asegurado este martes que el Gobierno ha luchado en este último año contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, mientras ella -ha dicho- "luchaba contra la pandemia" y por ello ha augurado que el próximo 4 de mayo "Madrid será la tumba del 'sanchismo".

En una pregunta a la ministra de Sanidad en una sesión de control al Gobierno en la que no ha estado presente el presidente, Pedro Sánchez, que se encuentra en Andorra en la Cumbre Iberoamericana, el diputado del PP ha reprochado a la ministra de Sanidad que no haya visitado aún el hospital Isabel Zendal de Madrid, ante lo que ésta ha respondido que no lo ha hecho porque no ha recibido ninguna invitación.