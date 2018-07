El secretario de Organización y Programa de Podemos, Pablo Echenique, ha pedido hoy al Gobierno de Pedro Sánchez y al grupo parlamentario del PSOE que apoye la formación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados en la que comparezca el rey mérito, Juan Carlos I.

"Ningún partido democrático tiene excusa para no apoyar esta iniciativa, porque ante una situación tan grave no caben dudas como las del PSOE que esta diciendo que estas son cosas del pasado que no afectan a Felipe VI", ha dicho el dirigente de Podemos.