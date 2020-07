EH Bildu votará en contra de todos los documentos de conclusiones de la Comisión de Reconstrucción porque entiende que no respetan el autogobierno, no recogen medidas "básicas" como la derogación de la reforma laboral y porque incluyen cuestiones acordadas con la derecha que no acepta.

Así lo apunta Bildu en un comunicado en el que advierte de que la senda que el Gobierno español está adoptando "acercándose a la derecha y a sus políticas" no es compatible con las políticas progresistas que defienden las fuerzas de izquierda.