El vicepresidente y teniente general Gutiérrez Mellado se enfrenta a un grupo de guardias civiles en el momento en que el teniente coronel AntonioTejero, irrumpe, pistola en mano, en el Congreso de los Diputados, durante la segunda votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del Gobierno. EFE/Manuel P. Barriopedro/Archivo SPAIN COUP ATTEMPT 23-F: MADRID, 23/02/1981.- The vicepresident and general Gutiérrez Mellado lieutenant faces a group of Civil Guard when lieutenant Colonel Antonio Tejero bursts, gun in hand, in the Congress of Deputies during the second vote of Leopoldo Calvo Sotelo´s investiture as Prime Minister. EFE/Manuel P. Barriopedro