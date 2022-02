El alcalde de Soria, Carlos Martínez (PSOE), ha reconocido este martes que no es partidario de que su partido se abstenga para facilitar la investidura de Alfonso Fernández Mañueco (PP) como presidente de la Junta y ha afirmado que hoy "le toca mover ficha al PP" y su partido no debe "hacerle un trabajo que no le corresponde".

Tras los resultados electorales del pasado domingo en la comunidad, quien debe "mover ficha" y comenzar a hablar con el arco parlamentario resultante de las elecciones y plantear abiertamente cuál es su modelo de Comunidad es el PP y al PSOE le corresponde inicialmente esperar, reflexionar "sobre el varapalo electoral", analizar los resultados y configurar un proyecto alternativo a la derecha, ha defendido.