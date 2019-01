El cabecilla de Gürtel Álvaro Pérez, El Bigotes, ha declarado hoy en la Audiencia Nacional que todos los contratos que fueron adjudicados a la empresa de la trama en Valencia, Orange Market, lo fueron por orden del expresidente valenciano Francisco Camps o con su conocimiento.

No obstante, en su declaración ante el juez del caso Gürtel, José de La Mata, ha querido aclarar que por esas adjudicaciones no hubo contrapartida, no fueron a cambio de algo, según han indicado a Efe fuentes presentes en la declaración, que se ha extendido tres horas.