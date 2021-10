El BNG no presentará enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos generales del Estado de 2022, como sí hizo frente a las cuentas de 2021, pero ha avisado de que su apoyo final no está todavía garantizado ya que el Gobierno "no está demostrando un gran interés".

En declaraciones en el Congreso, el dirigente del BNG Néstor Rego ha destacado que el nuevo presupuesto mejora la inversión territorializada para Galicia frente a las cuentas de 2021 que no suponían incremento alguno, por lo que parten de una "base mejor" y no presentarán enmienda a la totalidad.