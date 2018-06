"No me siento un héroe ni nada de eso; lo hice por humanidad". Son las palabras de Fermín Garcés, el camionero que hace exactamente 50 años se enfrentó a los asesinos del guardia civil José Antonio Pardines, la primera víctima de ETA. No tuvo miedo, pero se jugó la vida. A sus 86 años, Fermín rememora para Efe ese episodio.

Garcés y su hija Carmen reciben a Efe en su casa de Madrid horas antes de que se cumpla medio siglo de aquel 7 de junio de 1968, cuando el agente Pardines regulaba el tráfico en Aduna (Gipuzkoa) y fue acribillado por cinco disparos que le causaron la muerte, la primera del historial sangriento de ETA.